واشنطن : نطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فورًا.. وننسق مع فرنسا

وأضافت: " كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة، إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة".