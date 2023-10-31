تطورات حرب غزة.. قصف واقتحامات ومقتل وإصابة العشرات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل 18 شخصاً في قصفٍ شنّته الطائرات الإسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة.
وقالت وكالة “شهاب” الفلسطينية عبر حسابها على “تلغرام”، إن القتلى بينهم نساء وأطفال، وإن المنزل الذي تمّ قصفه يقع قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة- وسط غزة.
من ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل وإصابة العشرات في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على معظم مناطق قطاع غزة.
وقال مراسل “وفا” إن “9 مواطنين استُشهدوا وأُصيب آخرون في قصفٍ، استهدف منزلاً لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وأضاف، أن عدد القتلى في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شخصًا.
كما قتل 18 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، في قصفٍ على منزلٍ قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة- وسط قطاع غزة.
وفي شمال قطاع غزة، قُتل ثلاثة، بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أُصيب 9 مواطنين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في قصفٍ استهدف منزلاً شمال القطاع، وأكّد مراسل “وفا” أن عدد القتلى مرشحٌ للارتفاع في ظل وجود أشخاصٍ تحت الأنقاض.
كما قُتل 7 وفق مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، وأُصيب العشرات في قصف منزل عائلة أبو سرية في حي الزيتون- وسط قطاع غزة.
بدورها، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها، الثلاثاء، إن مستوطنين أضرموا النار في منزل بإحدى قرى مسافر يطا بالضفة الغربية، ليل الإثنين.
وذكر أحد سكان القرية للصحيفة أن مجموعة وصفها بأنها من المستوطنين دخلوا بسيارة إلى القرية الواقعة إلى الجنوب من الخليل، وأشعلوا النار في المنزل ثم غادروا، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.