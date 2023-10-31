تطورات حرب غزة.. قصف واقتحامات ومقتل وإصابة العشرات

وفي شمال قطاع غزة، قُتل ثلاثة، بينهم طفل (6 سنوات)، بينما أُصيب 9 مواطنين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في قصفٍ استهدف منزلاً شمال القطاع، وأكّد مراسل “وفا” أن عدد القتلى مرشحٌ للارتفاع في ظل وجود أشخاصٍ تحت الأنقاض.