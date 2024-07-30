"إف بي آي": "كروكس" خطط بدقة لاغتيال "ترامب" وتدرّب قبل الهجوم بيوم على استخدام نفس السلاح

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عن أن توماس ماثيو كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، في تجمّع حاشد في 13 يوليو الماضي، في بتلر، بنسلفانيا، خطّط بعناية، واستطلع موقع التجمع في بتلر، وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن"، اليوم (الثلاثاء).
وفي تفاصيل جديدة عن التخطيط لاغتيال "ترامب"، قال مسؤولو "إف بي آي" خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن كروكس بذل جهودًا كبيرة لإخفاء أنشطته، وقام بتخطيط دقيق قبل التجمع الحاشد لـ"ترامب" الذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، بمن فيهم الرئيس السابق".
وأوضحوا أن خطة "كروكس" الدقيقة شملت زيارات إلى موقع التجمع، قبل أسبوع من إطلاق النار، كما أنه ذهب أيضًا إلى ميدان رماية في اليوم السابق للهجوم؛ للتدريب باستخدام نفس السلاح، الذي استخدمه في الهجوم.
وبيّن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن والد "كروكس"، ماثيو بريان كروكس، قام بنقل سلاح DPMS من طراز AR-15 مع مخزون قابل للطي بشكل قانوني إلى ابنه - وهو نفس السلاح، الذي استخدمه الشاب البالغ من العمر 20 عامًا في إطلاق النار.
ووفقًا للمكتب تم شراء السلاح بشكل قانوني من قبل والد مطلق النار في عام 2013، كما أن "كروكس" خزن الأسلحة بالإضافة إلى مكونات لصنع أجهزة متفجرة.
وأفاد بأنه في ربيع عام 2023، أي قبل أكثر من عام من إطلاق النار، قام "كروكس" بـ 25 عملية شراء للأسلحة باستخدام أسماء مستعارة عبر الإنترنت، وفي النصف الأول من عام 2024، قام "كروكس" بستة مشتريات لمواد كيميائية أولية تستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة.
وقال والدا "كروكس": "إن ابنهما كان مهتمًا جدًا بالعلوم وكان دائمًا ما يُجري تجارب، لذلك لم ينزعج الوالدان عندما بدأت الطرود في التراكم في منزلهما المتواضع في بيثيل بارك، بنسلفانيا".
وذكر كيفن روجيك العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ، أن الضباط ما زالوا يحققون في دافع "كروكس"، بعد إجراء أكثر من 450 مقابلة، وفحص أكثر من 2100 معلومة من الجمهور.
وأشار المكتب إلى أنه طلب معلومات من 86 شركة مرتبطة بـ"كروكس"، دون ما طلبه من الشركات المرتبطة.
ووصف "إف بي آي"، "كروكس" بأنه ذكي للغاية، ويدرس في الجامعة، ويعمل بشكل مستقر، وأنه كان منعزلًا، ولا توجد أي أدلة على أن "كروكس" كان يتردد على مؤسسات الصحة العقلية أو يتناول أدوية.