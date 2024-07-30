"إف بي آي": "كروكس" خطط بدقة لاغتيال "ترامب" وتدرّب قبل الهجوم بيوم على استخدام نفس السلاح

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عن أن توماس ماثيو كروكس، الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، في تجمّع حاشد في 13 يوليو الماضي، في بتلر، بنسلفانيا، خطّط بعناية، واستطلع موقع التجمع في بتلر، وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن"، اليوم (الثلاثاء).