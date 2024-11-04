حرب غزة باتت محورًا مهمًا.. تقارير عالمية تؤكد صعوبة وصول "هاريس" إلى البيت الأبيض

وبحسب ما ذكرته "اليوم السابع" نقلاً عن الصحيفة البريطانية فإنه ومع استمرار الحرب في غزة، تتزايد الضغوط على هاريس من قِبل الناخبين الليبراليين والشباب والأمريكيين العرب، الذين يطالبون بتغيير جوهري في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، منها فرض حظر على الأسلحة وإعلان الدعم الفوري لحقوق الفلسطينيين. إلا أن هاريس التزمت بمواصلة دعم إسرائيل، الأمر الذي قد يكلفها تأييد شرائح مؤثرة من الناخبين في يوم الاقتراع.