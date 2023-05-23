بعد 35 يوماً من الاحتماء بمنزله خرج للعزاء في قريبه.. هذا ما فعلته الحرب بـالخرطوم

بعد احتماء دام أكثر من 35 يوماً بمنزله في منطقة الديم بوسط الخرطوم، خرج حسين يوسف بحذرٍ شديدٍ لتقديم واجب العزاء في قريبٍ له تُوفي قبل 20 يوما برصاصة طائشة في أحد أحياء أم درمان القديمة، لكنه فوجئ بحجم الدمار الكبير الذي لحق بالعاصمة السودانية من جرّاء القتال المستمر منذ 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.