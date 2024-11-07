"أمريكا كشفت لنا وجهها الحقيقي".. هزيمة "هاريس" تصيب النساء السود بخيبة أمل كبيرة

وكشفت هذه الهزيمة عن خيبة أمل عميقة، وغضب لدى النساء السود؛ فهنّ يرَيْنَ أن أمريكا قد كشفت عن وجهها الحقيقي، وأظهرت عدم استعدادها لقبول امرأة سوداء في أعلى المناصب، وتقول "واكينيا كلانتون" مؤسِّسة مجموعة "النساء السود من أجل كامالا": "لقد كشفت أمريكا لنا عن نفسها الحقيقية، وعلينا أن نقرِّر ما سنفعله من الآن فصاعدًا".