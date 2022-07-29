أعضاء في الكونغرس يطلبون تحقيقاً أمريكياً خاصاً حول مقتل شيرين أبو عاقلة

وفي وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع، توجّهت عائلة الصحافية الراحلة في قناة "الجزيرة" القطرية، التي قُتلت بالرصاص في 11 مايو أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى واشنطن، لكنها لم تحصل من الخارجية الأمريكية على ما أرادته.