أعضاء في الكونغرس يطلبون تحقيقاً أمريكياً خاصاً حول مقتل شيرين أبو عاقلة

أعلن أعضاء في الكونغرس الأمريكي ينتمون للجناح اليساري من الحزب الديمقراطي، أنهم قدّموا مشروع قانون يهدف لدفع سلطات واشنطن لإجراء تحقيقٍ خاص في مقتل شيرين أبو عاقلة.
بعد عدم إعطاء بايدن وإدارته أيّ وعود بشأن التحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، قدّم برلمانيون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لهذا الإجراء.
وفي وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع، توجّهت عائلة الصحافية الراحلة في قناة "الجزيرة" القطرية، التي قُتلت بالرصاص في 11 مايو أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى واشنطن، لكنها لم تحصل من الخارجية الأمريكية على ما أرادته.
وأعلن مسؤولون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يخول السلطات الأمريكية إجراء تحقيقها الخاص لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بالصحافية.
وقال الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة شيرين، "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة، وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانباً، والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".