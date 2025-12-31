مجلس النواب اليمني يشيد ببيان وزارة الخارجية في المملكة وحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته

ودعا مجلس النواب اليمني المجلس الانتقالي إلى الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.