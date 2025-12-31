مجلس النواب اليمني يشيد ببيان وزارة الخارجية في المملكة وحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته

أشاد مجلس النواب اليمني بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة والمواقف المعلنة من جانبها، مثمنًا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها في مختلف الجوانب انطلاقًا من حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والعيش الكريم لأبنائه.
وأكد المجلس في بيان له، دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير باعتبارها إجراءات قانونية، تهدف إلى حماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا مجلس النواب اليمني المجلس الانتقالي إلى الوقف الفوري لكافة تحركاته العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ):" إن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية ويعمق الانقسامات ويضعف مؤسسات الدولة ويضر بالمصلحة الوطنية العليا".
ودعا مجلس النواب دولة الإمارات، إلى أن تكون جزءًا من الحل وعونًا لليمنيين للخروج من أزماتهم وأن تحرص على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشددًا على أن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع.