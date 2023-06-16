من "المتفلتون"؟.. الأمم المتحدة تبدي صدمتها إزاء "مقتل والي غرب دارفور"!

وذكر المتحدث، في بيان، أن مقتل الوالي خميس أبكر، الذي ينتمي لقبيلة المساليت، جاء بعد ساعات من انتقاده للدعم السريع في مقابلة تلفزيونية بشأن الهجمات "المستمرة التي تشنها ميليشيات عربية تحشدها قوات الدعم السريع ضدّ المساليت والبنية التحتية الحيوية في الجنينة، بغرب دارفور.