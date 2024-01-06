الإمارات تعلن عن تعديلات وزارية.. رائد الفضاء "النيادي" وزيرًا للشباب

كما أعلن عن تعيين "الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي" وزيرةً للبيئة وعضوًا في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها من الكوادر الاتحادية المميزة، وتتم متابعتها منذ عدة سنوات؛ حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.