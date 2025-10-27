حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا.
وأوضحت المصادر، في تقرير إحصائي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية ثمانية شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 13 إصابة جديدة.
وأضافت المصادر، وفق ما نقلته وكالة "وفا"، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الكبير وخطورة الأوضاع الميدانية.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 93، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 337، كما تم انتشال 472 جثمانًا من بين الأنقاض.
وبيّنت المصادر أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمانًا من أصل 195 من بين الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال وتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني.