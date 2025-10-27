حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 68,527 شهيدًا و170,395 مصابًا

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 93، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 337، كما تم انتشال 472 جثمانًا من بين الأنقاض.