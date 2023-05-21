موريتانيا .. فوز كبير لأحزاب الحركة الرئاسية في الانتخابات

حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو، بحسب النتائج الرسمية المؤقتة التي نشرت، اليوم (الأحد)، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتبرته المعارضة مشوبًا بــ"تزوير كبير".