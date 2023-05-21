موريتانيا .. فوز كبير لأحزاب الحركة الرئاسية في الانتخابات

حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو، بحسب النتائج الرسمية المؤقتة التي نشرت، اليوم (الأحد)، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتبرته المعارضة مشوبًا بــ"تزوير كبير".
وفاز حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الحاكم منذ 2019، بثمانين مقعدًا في البرلمان، بحسب النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل، وفقًا لـ"فرانس برس".
وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدًا، في حين فازت المعارضة بـ24 مقعدًا منها تسعة لحزبها الرئيس "التواصل الإسلامي".
وهدفت الانتخابات إلى اختيار 176 نائبًا و13 مجلسًا إقليميًا و238 مجلسًا بلديًا، قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي.
ويُفترض أن تُجرى دورة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدًا، نظرًا لوجود نظامين انتخابيين تبعًا لأنواع الدوائر.
وبلغت نسبة المشاركة 71,8 في المئة في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبًا سياسيًا.