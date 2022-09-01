200 ألف ريال من "آركو" للهلال الأحمر في السودان والصومال

وأضاف: الأمانة العامة للمنظمة العربية تتطلع لاستجابة الجمعيات الوطنية والفاعلين في ميدان الإنسانية؛ لتوفير الاحتياجات الإنسانية لأفراد 21.860 أسرة سودانية أصبحوا بلا مأوى يفترشون الأرض، بعد أن دمرت السيول منازلهم، وفي أمسّ الحاجة للخيام والنواميس والبطانيات والفرشات والمشمعات وغير ذلك، وتقديم الإغاثة العاجلة للصوماليين المتضررين من المجاعة البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين و700 ألف شخص فقدوا الأمن الغذائي والخدمات الصحية.