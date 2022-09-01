200 ألف ريال من "آركو" للهلال الأحمر في السودان والصومال

قدّمت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، تبرعًا مبدئيًّا بنحو مائتي ألف ريال لجمعيتي الهلال الأحمر السوداني والهلال الأحمر الصومالي؛ بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول في عدد من ولايات السودان؛ والمتضررين من النقص الكبير للمواد الغذائية بسبب الجفاف الذي ضرب الصومال.
جاء هذا التبرع عقب نداءين إنسانييْن عاجلين سَبَق أن أطلقتهما "آركو" لمكوناتها من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية؛ لتعزيز الاستجابة لإغاثة المتضررين من جفاف الصومال وسيول السودان.
وقال الأمين العام للمنظمة العربية الدكتور صالح بن حمد التويجري في بيان أورده لـ"سبق": يأتي هذا التبرع استجابة لكارثتي الجفاف في الصومال، والفيضانات في السودان.
وأضاف: الأمانة العامة للمنظمة العربية تتطلع لاستجابة الجمعيات الوطنية والفاعلين في ميدان الإنسانية؛ لتوفير الاحتياجات الإنسانية لأفراد 21.860 أسرة سودانية أصبحوا بلا مأوى يفترشون الأرض، بعد أن دمرت السيول منازلهم، وفي أمسّ الحاجة للخيام والنواميس والبطانيات والفرشات والمشمعات وغير ذلك، وتقديم الإغاثة العاجلة للصوماليين المتضررين من المجاعة البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين و700 ألف شخص فقدوا الأمن الغذائي والخدمات الصحية.
وتابع "التويجري": الأمانة العامة للمنظمة العربية ستطلق يوم 4 سبتمبر 2022 اجتماع شراكة تحت شعار "معًا من أجل الإنسانية" لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والصومال.