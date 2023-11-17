الصفدي: الأردن لن يُوقع اتفاقاً لتبادل الطاقة في مقابل المياه مع إسرائيل

أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ أن بلاده لن توقّع اتفاقاً لتبادل الطاقة في مقابل المياه مع إسرائيل، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.
وقال الصفدي؛ في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "اتفاقية الطاقة مقابل المياه كان يجب أن توقع الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".
وتساءل "هل تتخيلين وزيراً أردنياً يجلس إلى جانب وزير إسرائيلي لتوقيع اتفاقية، بينما تقتل إسرائيل أهلنا في غزة؟".
وأوضح الصفدي؛ إن "ما تقوم به إسرائيل أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن تكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".
ووقعت الأردن في 24 نوفمبر 2021 في دبي، إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتحلية المياه.. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني الجفاف.
وكان نواب أردنيون قد اعترضوا على هذا الاتفاق، معتبرين إياه "خيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".