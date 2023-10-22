مديرة "الأغذية العالمي" تحذر: الوضع في غزة كارثي

حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، اليوم (الأحد)، من أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وذلك بعد نحو 16 يوماً من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، رداً على الهجوم المباغت لحركة "حماس" في 7 أكتوبر الجاري.
وذكرت "ماكين" أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهتها الصحيحة، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفتت إلى أن 20 شاحنة من المساعدات لا تمثل شيئاً، في إشارة إلى شاحنات المساعدات التي عبرت من الجانب المصري إلى القطاع عبر منفذ رفح البري أمس.
وقالت: "نحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى غزة.. هذه منطقة حرب، وتحدث فيها أمور قد لا نتوقعها".