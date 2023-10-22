مديرة "الأغذية العالمي" تحذر: الوضع في غزة كارثي

حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، اليوم (الأحد)، من أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وذلك بعد نحو 16 يوماً من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، رداً على الهجوم المباغت لحركة "حماس" في 7 أكتوبر الجاري.