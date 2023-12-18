"أبو الغيط": إسرائيل تستهدف تدمير إمكانية الحياة في غزة لوقت طويل

ولفت إلى أن قادة إسرائيل لا يتورعون عن الإفصاح عن أهدافهم، فهم يقولون بلا مواربة أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في المستقبل، ويصرحون بلا خجل أنه لن يكون للفلسطينيين سيادة على أرضهم.