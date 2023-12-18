"أبو الغيط": إسرائيل تستهدف تدمير إمكانية الحياة في غزة لوقت طويل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين): "إن إسرائيل تستهدف تدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقت طويل، لا القضاء على حركة بعينها كما تزعم"، في إشارة إلى حركة "حماس".
وأضاف "أبو الغيط" عبر منصة "إكس": "إن هدف إسرائيل يتمثل في القضاء على مجتمع بأكمله وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقتٍ طويل قادم، تلك هي أهداف الحرب التي لم تعد خافية".
وتابع الأمين العامة للجامعة العربية: "تعتقد إسرائيل مخطئة أن بإمكانها إنزال نكبة ثانية بالفلسطينيين، لكنها، وإن قتلت آلاف من المدنيين الأبرياء، فلن تقتل حلمهم ولن تدفعهم إلى التنازل عن حقهم في الأرض والحياة".
ولفت إلى أن قادة إسرائيل لا يتورعون عن الإفصاح عن أهدافهم، فهم يقولون بلا مواربة أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في المستقبل، ويصرحون بلا خجل أنه لن يكون للفلسطينيين سيادة على أرضهم.