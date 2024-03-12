الجيش السوداني يعلن تدمير قوة تابعة لـ"الدعم السريع" في أم درمان

وأوضح الجيش في بيان، أن "قواته بمنطقة أم درمان أحبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم محاولة يائسة من قبل قوات الدعم السريع للهروب من الطوق المفروض عليها بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة".