الجيش السوداني يعلن تدمير قوة تابعة لـ"الدعم السريع" في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، تدمير قوة تابعة للدعم السريع وسط مدينة أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح الجيش في بيان، أن "قواته بمنطقة أم درمان أحبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم محاولة يائسة من قبل قوات الدعم السريع للهروب من الطوق المفروض عليها بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة".
وأضاف أنه "تم القضاء على معظم القوة الهاربة ودمرت، واستلمت قواتنا معظم معداتها وآلياتها وجاري إحصاء خسائر العدو".
وأفاد الجيش بتدمير مجموعة أخرى حاولت إسناد قوة الدعم السريع الهاربة من اتجاه الغرب.
وأشار إلى أنه ما يزال يتعامل مع مجموعات صغيرة من العدو تحاول الهروب من خلال شوارع صغيرة بمدينة أم درمان.
ولم يصدر على الفور تعليق من جانب قوات الدعم السريع.