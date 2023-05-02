تنديد فلسطيني بجريمة وفاة الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال

في السياق ذاته، أُعلن في قطاع غزة والضفة الغربية الإضرابُ الشامل، الذي شل كافة مناحي الحياة؛ تنديدًا بوفاة الأسير عدنان، واستمرار اعتداءات وجرائم الاحتلال في حق الأسرى، والتي تتطلب تدخلًا دوليًّا عاجلًا لحمايتهم.