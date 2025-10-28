بأمر من "نتنياهو": قصف واسع على غزة يستهدف مناطق مأهولة ويطال مستشفى شمالي القطاع

في تطور جديد، شنت القوات الإسرائيلية مساء الثلاثاء غارات جوية عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب مشاورات أمنية مع مسؤولين في حكومته.