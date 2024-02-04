اغتيال قيادي بارز بميليشيا "عصائب أهل الحق" بالعراق

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، قيادياً بارزاً في ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق.
وفي التفاصيل، القيادي القتيل هو ناجي الكعبي، وكان يشغل منصب مدير العلاقات داخل الحركة.
وأوضحت مصادر أمنية أن منفذي الهجوم أطلقوا وابلا ًمن الرصاص على سيارة كان يستقلها الكعبي، ثم لاذوا بالفرار، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكانت الحركة الموالية لإيران طالبت بغداد باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.
وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل ردها ضد المجموعات الموالية لإيران في العراق وسوريا.
وقال "سوليفان" لقناة "إن بي سي" التلفزيونية، إن "الأمر لم ينته بعد. نعتزم تنفيذ ضربات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات لمواصلة بعث رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة سترد عندما تتعرض قواتها لهجوم".
وشنت الولايات المتحدة مؤخراً، عشرات الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، رداً على مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن يوم 28 يناير الماضي.