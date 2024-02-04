اغتيال قيادي بارز بميليشيا "عصائب أهل الحق" بالعراق

وشنت الولايات المتحدة مؤخراً، عشرات الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، رداً على مقتل عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن يوم 28 يناير الماضي.