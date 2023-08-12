الاتحاد الأوروبي: انتهاء سحب النفط من "صافر" منع كارثة بيئية وشيكة

رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب النفط الخام من الناقلة "صافر" في مياه البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني.
وقال المتحدّث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، في بيان: إن النقل الناجح لما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف يُعدُّ أمرًا أساسيًّا لتجنّب كارثة بيئية وشيكة في اليمن والبحر الأحمر.
وأضاف: أن العملية الناجحة هي شهادة مرحّب بها لإمكانية التعاون بين أطراف النزاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومع شركاء اليمن الدوليين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدّم 3 ملايين يورو لدعم الخطّة التي تنسّقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة في البحر الأحمر.