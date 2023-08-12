الاتحاد الأوروبي: انتهاء سحب النفط من "صافر" منع كارثة بيئية وشيكة

وقال المتحدّث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، في بيان: إن النقل الناجح لما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف يُعدُّ أمرًا أساسيًّا لتجنّب كارثة بيئية وشيكة في اليمن والبحر الأحمر.