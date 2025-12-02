21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس خلال عامين.. "نادي الأسير": الاحتلال يصعّد جرائمه بحق الفلسطينيين

وأكد النادي، في بيان، مواصلة الاحتلال تصعيد عمليات اعتقال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، التي تُعد امتدادًا لحرب الإبادة، مشددًا على أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني، التي تتلازم مع مساعٍ تشريعية لسن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.