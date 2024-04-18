الجيش السوداني يشن سلسلة غارات على "الدعم السريع" في شمال دارفور

شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني اليوم (الخميس)، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بشمال دارفور ونيالا في جنوب الإقليم.
وأوضحت مبادرة دعم قرى ريفي الفاشر، أن مراكز النازحين في مدينة الفاشر استقبلت أكثر من 25 ألف أسرة فرت من 31 قرية، وجرى توزيعهم على 15 مركز إيواء.
وأضافت المبادرة أن النازحين بحاجة إلى المتطلبات الضرورية العاجلة المتمثلة في الغذاء والدواء والمراكز الصحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية ومياه الشرب بعد اكتظاظ المدينة بالسكان.
من جانبه، ذكر أحد سكان الفاشر أن أسواق المدينة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل نزوح سكان ريفي الفاشر إلى المدينة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
ونشر الجيش في صفحته على "فيسبوك" مقطعاً مصوراً لطائرات مسيرة تستهدف مواقع لقوات الدعم السريع.
وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، التي تدعم الجيش، مما زاد من المعاناة الإنسانية في المنطقة المضطربة.