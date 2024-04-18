الجيش السوداني يشن سلسلة غارات على "الدعم السريع" في شمال دارفور

من جانبه، ذكر أحد سكان الفاشر أن أسواق المدينة شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل نزوح سكان ريفي الفاشر إلى المدينة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.