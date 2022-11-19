بعد ظهورها معه لأول مرة.. هل تَخلُف ابنة الزعيم الكوري الشمالي والدها في حكم البلاد؟

ولم تأتِ وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، على ذكر أطفال كيم جونغ أون أبدًا، كما لم يؤكد النظام الكوري الشمالي أن لديه عائلة؛ لكنها ذكرت اليوم أن "كيم" سافر أمس؛ للإشراف على أحدث عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات برفقة زوجته وابنته العزيزتين، دون إعطاء تفاصيل بشأن سنها؛ وفقًا لـ"فرانس برس".