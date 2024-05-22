6 غارات أمريكية وبريطانية على مطار الحديدة الخاضع للحوثي غرب اليمن

وشددت الجماعة على استمرارها في استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي أخيرًا حتى ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.