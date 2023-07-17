"زيلينسكي" يؤكد استعداد بلاده لمواصلة صادرات الحبوب دون موافقة روسيا

وتفصيلاً، قال زيلينسكي في تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك : "حتى من دون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود. لسنا خائفين".