"البديوي": الأسابيع الخليجية في الكويت تُعرّف بمنجزات مجلس التعاون في العمل المشترك

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن انطلاق الأسابيع الخليجية في دولة الكويت يوم غدٍ يأتي مواكبةً لأعمال القمة الخليجية الـ45 المرتقبة في 1 ديسمبر 2024.
وبيّن أنه سيقام في هذا الإطار عدة فعاليات، منها معرض الصور للقمم الخليجية التي عُقدت خلال العقود الأربعة الماضية، إضافةً إلى فعاليات أخرى في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي وريادة الأعمال، والإنجازات التي تحققت في دعم وتمكين المرأة، والشباب، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بمنجزات مسيرة مجلس التعاون وتعزيز روح الانتماء الخليجي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات ستقام في عدة مواقع بدولة الكويت خلال الفترة من 22 إلى 29 نوفمبر 2024م، داعيًا المواطنين والمقيمين بدولة الكويت للمشاركة وحضور هذه الفعاليات.