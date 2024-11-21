"البديوي": الأسابيع الخليجية في الكويت تُعرّف بمنجزات مجلس التعاون في العمل المشترك

وبيّن أنه سيقام في هذا الإطار عدة فعاليات، منها معرض الصور للقمم الخليجية التي عُقدت خلال العقود الأربعة الماضية، إضافةً إلى فعاليات أخرى في الشأن السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي وريادة الأعمال، والإنجازات التي تحققت في دعم وتمكين المرأة، والشباب، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بمنجزات مسيرة مجلس التعاون وتعزيز روح الانتماء الخليجي.