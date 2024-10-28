ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 110 قتلى

وذكر المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أن العاصفة الاستوائية "ترامي"، أثّرت في أكثر من 5.9 ملايين شخص في 16 منطقة في جميع أنحاء الدولة، ولا تزال السلطات تبحث عن 42 مفقودًا دفنتهم الانهيارات أو جرفتهم الفيضانات.