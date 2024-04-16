آخِر زلات الرئيس الأمريكي.. أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا

وتأتي مثل هذه الأخطاء في الوقت الذي تُظهر فيه استطلاعات الرأي بانتظام قلقًا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية لبايدن؛ حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسًا؛ بينما قال 42% فقط ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عامًا)، الذي يسعى لخوض لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر.