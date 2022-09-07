تركيا تعتقل 5 قادة في "داعش" خلال تخطيطهم لشن هجوم داخل أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم (الأربعاء)، القبض على 5 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لشنّ هجوم داخل الأراضي التركية.
وبيّنت الوزارة أن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، قبضت على رامو محمد الحمد، الملقب المعروف بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس الماضي عندما كان يخطط لشن هجوم.
وأضافت أن "ريمو" يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد، وفقاً لـ"الأناضول".
وأوضحت أن اعترافات "ريمو" أدت إلى القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.