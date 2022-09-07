تركيا تعتقل 5 قادة في "داعش" خلال تخطيطهم لشن هجوم داخل أراضيها

وأضافت أن "ريمو" يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد، وفقاً لـ"الأناضول".