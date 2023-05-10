حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد

أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أنه أُودع قيدَ الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام الأربعاء، بعد يوم على توقيفه بتهم الفساد.
وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لـ"فرانس برس"، عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة: "أقرّت المحكمةُ إيداعَ عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، الأربعاء، أن حوالَي ألف شخص أُوقِفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام: إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفًا للقانون ومشاغبًا من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطًا ومسؤولًا جُرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان، الثلاثاء.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولّى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان "70 عامًا" منذ إطاحته في 2022.