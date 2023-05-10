حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، الأربعاء، أن حوالَي ألف شخص أُوقِفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.