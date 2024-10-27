إيران تؤكد عدم سعيها للحرب وتتوعد برد مناسب على الضربات الإسرائيلية

أكد اليوم مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، أن بلاده لا تتطلع إلى تصعيد عسكري، إلا أنها مستعدة للرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.
وأوضح بزشكيان خلال اجتماع للحكومة قائلاً: "نحن لا نسعى إلى الحرب، ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا"، مشددًا على أن إيران سترد بشكل "مناسب" على ما وصفه بـ"عدوان النظام الصهيوني" بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وحمَّل بزشكيان إسرائيل مسؤولية تصاعُد التوترات الإقليمية، ودعم الولايات المتحدة لها، محذرًا من أن استمرار ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، ومضيفًا بأن الولايات المتحدة وعدت بإنهاء الحرب مقابل ضبط النفس الإيراني، لكنها "لم تفِ بوعدها".
وأشار بيان للجيش الإيراني، صدر أمس السبت، إلى اقتراح بأن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يُعدُّ أولوية قبل أي رد انتقامي على الهجوم الإسرائيلي الأخير.