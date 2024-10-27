إيران تؤكد عدم سعيها للحرب وتتوعد برد مناسب على الضربات الإسرائيلية

وحمَّل بزشكيان إسرائيل مسؤولية تصاعُد التوترات الإقليمية، ودعم الولايات المتحدة لها، محذرًا من أن استمرار ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، ومضيفًا بأن الولايات المتحدة وعدت بإنهاء الحرب مقابل ضبط النفس الإيراني، لكنها "لم تفِ بوعدها".