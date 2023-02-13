رابطة العالم الإسلامي تدين عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أهاب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة.