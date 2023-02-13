رابطة العالم الإسلامي تدين عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها عملياتِ الاستيطان غير القانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك كلَّ القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أهاب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة.
وجدد "العيسى" التأكيدَ على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حلِّ قضيته المصيرية، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة والمؤلمة.