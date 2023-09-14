وصول ممثّلي تشاد إلى مقرّ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن وصول ممثلي جمهورية تشاد إلى مقرّ التحالف الإسلامي وعملهم جنبًا إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة التشّادية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.