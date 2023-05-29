الرئيس البولندي يوافق على تشكيل لجنة تحقيق في النفوذ الروسي بالبلاد

واللجنة، المؤلفة من 9 أعضاء يعينهم مجلس النواب، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم، بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.