الاتحاد الأوروبي يبحث تعزيز علاقته مع تركيا مع عدم وجود أي فرصة أمامها للانضمام

واكتسب هذا النقاش المقرّر منذ فترة طويلة بشأن شريك لا يمكن الالتفاف عليه، أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس، حيث ألقت شروط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقلها على الأجواء، وفقاً لـ"فرانس برس".