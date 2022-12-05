60 دولارًا أقصى سعر للنفط الروسي..عقوبات غربية وموسكو وكييف تعلقان!

تفاصيل القرار

اعتبارًا من الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل النفط الروسي إلا إذا كان مباعاً بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل؛ حيث ستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءًا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.