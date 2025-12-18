إصابة 5 فلسطينيين برصاص وقصف إسرائيلي في خان يونس ومدينة غزة

أُصيب خمسة مواطنين فلسطينيين، اليوم، برصاص وقصف القوات الإسرائيلية في مدينتي خان يونس ومدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مواطنين أُصيبا بجروح برصاص قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أُصيب فلسطينيان آخران بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف البلدة ذاتها.
وأضافت الوكالة أن فتىً أُصيب برصاص الاحتلال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
ووفق «وفا»، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 395 شهيدًا، و1088 مصابًا، فيما جرى انتشال 634 جثمانًا.
من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,669 شهيدًا و171,165 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان.
وأشارت المصادر إلى وصول شهيد و13 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.