إصابة 5 فلسطينيين برصاص وقصف إسرائيلي في خان يونس ومدينة غزة

من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,669 شهيدًا و171,165 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان.