استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين ومنزل وسط غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح في قصف جوي إسرائيلي، استهدف مدرسة تُؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات، كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج.