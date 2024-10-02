استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز للنازحين ومنزل وسط غزة

استُشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة لإيواء النازحين في مخيم النصيرات، ومنزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح في قصف جوي إسرائيلي، استهدف مدرسة تُؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات، كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج.
وأكد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في المدينة إثر عمليات القصف والتوغل في بلدات الفخاري ومعن والقرارة، إلى ٥٣ شهيدًا، وعشرات الجرحى والمفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها طائرات ومدفعية الاحتلال بشكل مكثف خلال 24 ساعة الماضية.