بالأسماء.. مصر تعلن عن 13 وزيرًا جديدًا

وافق البرلمان المصري، اليوم السبت، على جميع ترشيحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديل الوزارى.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور حنفى جبالي، لنظر التعديل الوزاري، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب موقع "اليوم السابع": جاء التعديل كالتالي:
1 - الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.
3- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العالي، لوزارة الصحة والسكان.
4- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
5- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
6- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرًا للسياحة والآثار.
7- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لوزارة التجارة والصناعة.
8- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.
9- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، لوزارة القوى العاملة.
10- نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
11- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرًا للتنمية المحلية.
12- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام.
13- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرًا للإنتاج الحربى.