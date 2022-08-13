بالأسماء.. مصر تعلن عن 13 وزيرًا جديدًا

وحسب موقع "اليوم السابع": جاء التعديل كالتالي:

1 - الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.

3- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العالي، لوزارة الصحة والسكان.

4- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

5- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

6- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرًا للسياحة والآثار.

7- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لوزارة التجارة والصناعة.

8- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.

9- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، لوزارة القوى العاملة.

10- نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.

11- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرًا للتنمية المحلية.

12- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

13- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرًا للإنتاج الحربى.