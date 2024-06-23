انهيار النظام والسلامة في غزة يهدد العمليات الإنسانية ويعيق وصول المساعدات

وحذّر العاملون في الإغاثة من أن الإمدادات الطبية غير كافية، رغم وصول شحنة من منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، التي تغطي احتياجات 35 ألف شخص، مؤكدين أن ذلك جزء ضئيل من المطلوب للاستجابة الصحية.