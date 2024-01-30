الأمم المتحدة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الإمكانية الهائلة للأونروا في غزة

قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل مكان" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهمت إسرائيل عدداً من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في إسرائيل .