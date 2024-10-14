البرلمان العربي يستنكر قرار الاحتلال تحويل مقر الأونروا إلى مستوطنة

استنكر البرلمان العربي قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويله إلى مستوطنة تضم (144) وحدة سكنية في القدس الشرقية، معتبرًا هذا القرار تعديًا سافرًا على حقوق الفلسطينيين، وعلى المنظمات الدولية التي تعمل لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.