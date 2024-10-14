البرلمان العربي يستنكر قرار الاحتلال تحويل مقر الأونروا إلى مستوطنة

استنكر البرلمان العربي قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويله إلى مستوطنة تضم (144) وحدة سكنية في القدس الشرقية، معتبرًا هذا القرار تعديًا سافرًا على حقوق الفلسطينيين، وعلى المنظمات الدولية التي تعمل لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربي، في بيان اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، مشددًا على ضرورة احترام وكالة الأونروا ودورها الحيوي في توفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين .
وأفاد البرلمان العربي، بأن هذا التصعيد يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مجددًا دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.