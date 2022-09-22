لليوم السادس على التوالي.. إيران تموج بالمظاهرات

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام؛ احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، بحسب ما ذكرت حصيلة رسمية نُشرت، اليوم (الخميس(.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النيران في مركزين ومركبات للشرطة اليوم، حيث تتواصل لليوم السادس الاضطرابات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وأوضحت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن شرطيَّين اثنين قُتلا طعنا بالسكين أمس في كل من تبريز ومشهد شمال غرب البلاد بعد أن جرى استدعاؤهما لمواجهة المشاغبين، وفقاً لـ"يورونيوز".
وأضافت الوكالات أن عنصر من قوات الأمن قتل أمس الأول خلال تظاهرات في شيراز وسط إيران.
وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.