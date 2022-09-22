لليوم السادس على التوالي.. إيران تموج بالمظاهرات

قُتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام؛ احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، بحسب ما ذكرت حصيلة رسمية نُشرت، اليوم (الخميس(.