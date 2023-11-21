الصحة العالمية: ما يزيد على 11 ألف شهيد في غزة ونحو 1500 طفل مفقود

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، زيادة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على 11 ألف حالة حتى يوم الجمعة؛ مستدركًا أن من المؤكد أن العدد قد ارتفع منذ ذلك الحين.