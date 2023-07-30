"مدفيديف" مهدداً: على أعدائنا الدعاء كي تنتصر روسيا وإلا فالحرب النووية قادمة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن هناك حقيقة لا غبار عليها، وهي واضحة لجميع الأشخاص المحترمين، أن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي، تدافع عن أرض روسيا وعن مواطنيها.