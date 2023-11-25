السودان.. احتدام الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم

ارتفعت وتيرة الاشتباكات المسلحة، اليوم (السبت)، بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بعد أن تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، عقب يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أمدرمان وجنوب الخرطوم، بحسب ما أفادت لجان النشطاء المحلية.
وذكر شهود عيان أن دوي انفجارات قوية تصاعدت على إثره سحب الدخان، من جراء قصف عنيف استهدف الأحياء السكنية في منطقة بري، الواقعة مباشرةً شرق مقر قيادة الجيش بمركز الخرطوم، في اتجاه جسر المنشية.
من جانب آخر، بيّنت مصادر محلية أن مناطق جنوب أمدرمان تعرضت إلى قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، مع سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة حول عددٍ من الأحياء السكنية، بالقرب من قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش غرب المدينة.