السودان.. احتدام الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم

ارتفعت وتيرة الاشتباكات المسلحة، اليوم (السبت)، بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بعد أن تجدد القصف المدفعي العنيف في عدة جبهات بالعاصمة الخرطوم، عقب يوم دامٍ شهد مقتل وإصابة العشرات من المواطنين في أحياء بمدينة أمدرمان وجنوب الخرطوم، بحسب ما أفادت لجان النشطاء المحلية.