مفوض الأونروا : أكثر من مليون فلسطيني يتجمعون في رفح قرب الحدود المصرية

وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن نشدد على أن هذا الإجلاء للأشخاص (...) لا يحب أن يتم الترويج له ولا أن يكون قسريًا، لكن بما أن الناس يتعرضون إلى القصف وهم في وضع صعب جدًا، يمكن القول إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للخروج".