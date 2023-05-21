إدانة.. البرلمان العربي يستنكر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وكذلك ضرورة قيام سلطة الاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف.