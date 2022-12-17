رئيس بلدية كييف يعلن استعادة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد هجوم روسي واسع

في الأثناء قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.