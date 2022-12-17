رئيس بلدية كييف يعلن استعادة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد هجوم روسي واسع

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تستهدف عمليات قصف روسية مكثفة أراضيها.
في الأثناء قال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخًا يوم الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.